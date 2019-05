publié le 19/05/2019 à 00:53

On s'attendait à un show détonnant mais c'est plutôt les fausses notes enchaînées par Madonna qui ont marqué les esprits. La reine de la pop a quasiment massacré son tube Like a Prayer sur la scène de la finale de l'Eurovision ce samedi 18 mai, juste avant d'interpréter son nouveau single, Future.



Entourée de faux moines à capuche, la diva a livré une prestation peu convaincante aux yeux des internautes. Certains n'ont pas hésité à qualifier son passage de "carnage" ou de "massacre". "Madonna qui chante archi faux à l'Eurovision, c'est quand même le comble !", pouvait-on encore lire sur Twitter. "Elle aurait mieux fait de faire du play-back", ajoute un autre internaute.

Juste après sa prestation, les premiers résultats ont été annoncés. L'occasion pour la présentatrice dévoilant les poins des Pays-Bas de tacler la chanteuse en direct : "Thanks for Madonna's auto-tune" (Merci pour l'auto-tune de Madona, ndlr), l'auto-tune étant un logiciel correcteur de voix permettant de chanter juste, et utilisé par la chanteuse pendant sa deuxième chanson.

Si vous voulez vous peter les oreilles #Madonna #Eurovision2019 ¿¿ Les miennes saignent pic.twitter.com/VQW6P5KGdI — ¿¿¿¿¿¿ P¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ (@julienpescatore) 18 mai 2019

Ok donc on peut officiellement affirmer que Madonna a été la pire prestation de la soirée ? #Eurovision #madonna pic.twitter.com/D6RZhscjec — Jonathan OLIVA (@jonathanolivafr) 18 mai 2019

Chantera, chantera pas ? Jusqu'au dernier moment, l'incertitude planait quant à la présence de Madonna sur la scène du 64e Concours Eurovision de la chanson, qui se déroule cette année à Tel-Aviv.



À l'annonce de sa prestation, la reine de la pop avait en effet du faire face à de nombreux appels au boycott, balayés d'un revers de la main par l'artiste. Je ne cesserai jamais de jouer de la musique pour me plier à de quelconques demandes politiques, pas plus que je ne cesserai de m'élever publiquement contre les violations des droits humains, où que ce soit dans le monde", avait-elle affirmé dans une déclaration relayée par les médias.