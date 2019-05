publié le 18/05/2019 à 22:47

Son parcours compliqué pour atteindre la finale du Concours Eurovision de la chanson explique peut-être son émotion à la fin de sa chanson. Samedi 18 mai, sur la scène du Convention Center de Tel-Aviv, le candidat israélien Kobi Marimi a fondu en larmes à la fin de sa prestation.



Celui qui s'est produit devant son public a en effet dû surmonter plusieurs obstacles avant de décrocher son sésame pour la grande finale. Kobi Marimi, qui participait au télé-crochet Kohav HaBa (le Destination Eurovision israélien, ndlr) avait été éliminé avant de revenir dans la course après avoir été repêché par la production. Son élimination, jugée injuste, "avait provoqué une vaste campagne d'indignation et de soutien sur les réseaux sociaux", rappelle Cnews. Il avait ensuite remporté l'émission, après un vote du public et d'un jury professionnel.

Le candidat de 27 ans réussira-t-il à faire gagner une deuxième d'affilée son pays lors de cette 64e édition du concours ? L'an passé, sa compatriote Netta Barzilai s'était imposée grâce à sa chanson engagée, Toy.