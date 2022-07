Éric Serra : remis de son cancer, il se confie sur son combat

Son cancer a été fulgurant, mais sa rémission rapide : 6 séances de chimiothérapie seront venues à bout du lymphome de l'intestin grêle d'Éric Serra. Le compositeur de la bande originale du Grand Bleu est aujourd'hui en rémission complète.

Il se confie sur ses frayeurs auprès du Parisien : "À quelques jours près, si je ne m’en étais pas aperçu, je ne serais peut-être pas là pour vous en parler." Éric Serra explique avoir reçu un traitement expérimental contre son cancer. "Les premiers jours, c'était un peu terrifiant. Il y a eu quelques jours extrêmement périlleux. J’aurais pu y rester. Mais, au bout de quelques jours, on a vu que je n’étais pas mort, que ça fonctionnait."

Un des plus grands dangers pour le compositeur était la pandémie de coronavirus. Entre son cancer et le traitement, il était extrêmement fragile. Ce père de deux lycéennes a dû se confiner lui-même chez lui, ses filles ayant attrapé le virus à l'école. Après avoir réussi à éviter une contamination qui aurait pu lui être fatale, il l'a tout de même attrapé une fois remis de son cancer, pendant ses vacances.

Florent Pagny, un allié de taille

Malgré ses épreuves, Éric Serra a pu trouver du soutien auprès d'un autre grand nom de la musique : Florent Pagny, qui a, lui aussi, annoncé souffrir d'un cancer en janvier. "On s’échangeait des petits messages, on s’appelait. Mine de rien, cette complicité m’a fait beaucoup de bien, et j’imagine qu’à lui aussi" confie-t-il, ajoutant qu'il est difficile de se confier sur ce que l'on ressent quand on est atteint d'un cancer.

Grâce à leur complicité, leur humour et leur recul sur la situation, Éric Serra a pu être accompagné pendant cette épreuve.

Reprise de sa tournée

Ce cancer lui aura tout de même fait reporter sa tournée. Après 5 dates effectuées en 2020, la pandémie et son cancer lui ont fait la repousser jusqu'au mois de septembre. "Le Grand Bleu" en ciné concert sera bientôt de passage dans tous les Zénith et Aréna.

Le compositeur a hâte de retrouver la scène et le public : "C’est un retour à la vie, à ce que j’aime, dans les plus belles conditions. C’est à la fois extrêmement excitant et mystérieux" explique-t-il, ajoutant : " Je me suis retrouvé tellement bas psychologiquement. Je vais passer d’un extrême à l’autre… Dans un mois !"

