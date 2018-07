Enterrée sur Internet, Britney Spears va bien et répond aux rumeurs

publié le 27/12/2016 à 16:49

Britney va bien ! La rumeur du lundi 25 décembre, alimentée par des dizaine de milliers de tweets utilisant le hashtag #RIPBritney, enterrait la chanteuse. C'est le compte - bien sûr piraté - de Sony qui avait annoncé la soit-disant mort de Britney Spears. Une publication qui a rapidement fait le tour de la Toile, embrasant les réseaux sociaux et accablant les fans de la sulfureuse blonde.



D'autant plus que peu de temps après le faux tweet du label de musique, c'est Bob Dylan qui confirmait la nouvelle. Comme beaucoup de stars avant elle, Britney Spears a été tuée en deux tweets. Finalement, ces publications ont vite été supprimées, et la vérité, rétablie. Et c'est également sur Twitter qu'à tenu Britney à démentir les rumeurs.

D'un quadruple selfie, elle rassure ses fans, et se montre bien vivante. "Ne sous-estimez pas le pouvoir des Charlie's Angels" lance-t-elle, faisant référence à la série Les Drôles de Dames, où les espionnes parviennent toujours à survivre aux missions confiées par leur patron, Charlie. Qu'on se le dise.

Don't underestimate the power of Charlie's ¿ pic.twitter.com/vy0PyEGoAj — Britney Spears (@britneyspears) 26 décembre 2016