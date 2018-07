publié le 27/01/2018 à 20:30

"This is The Voice" ! La septième saison du télé-crochet a démarré ce 27 janvier. Zazie, Mika, Florent Pagny ont fait leur grand retour dans les célèbres fauteuils rouge. M.Pokora a cédé sa place à Pascal Obispo, qui a fait sensation auprès des jeunes talents venu(e)s tenter leurs chances pour cette nouvelle saison du télé-crochet diffusé sur TF1. Parmi les favorit(es) de cette saison 7, Ecco avec sa reprise intense de Life On Mars, Rébécca qui a fait pleurer Pascal Obispo avec Lucie et Gulaan avec son chant traditionnel kanak.





Au total, 18 candidat(e)s rejoindront l'aventure The Voice, un an après le sacre de Lisandro Cuxi. Pour cette première soirée des auditions à l'aveugle, Pascal Obispo a 3 talent dans son équipe (Ecco, Solia et Rébécca), Zazie aussi (Edouard Edouard, Gulaan et Aurélien). Florent Pagny n'est pas en reste avec Cécyle et Renata, tout comme Mika avec le duo Kriil et Drea Dury.

Revivez les premières auditions à l'aveugle de "The Voice"

23h45 - C'est fini pour les premières auditions à l'aveugle de la saison 7 de The Voice.



23h35 - Cécyle est la dernière participante de la soirée. Elle chantera dans l'équipe de Florent Pagny.



23h24 - Renata, jeune chanteuse de Montauban a fait danser le public. "Vous avez plein de voix (...) C'est impressionnant, vous démarrez avec une prise de pouvoirs vocal", explique Florent Pagny. Renata rejoint d'ailleurs l'équipe de ce dernier.



23h09 - Gulaan a surpris le jury et le public en interprétant une chanson traditionnelle de Nouvelle Calédonie. Il a décidé de rejoindre l'équipe de Zazie. "C'est un honneur", lui confie la coach.



22h50 - Aurélien rejoint l'équipe de Zazie. Il a réussi à séduire avec Natural Blues de Moby.



22h43 - Le duo électro Kriill reprend Stayin' Alive des Bee Gees. Ils décident de rejoindre l'équipe de Mika, qui a ainsi deux talents pour ce début de saison 7.

Au moins quelque chose qui se démarque du reste. Merci Krill ! #TheVoice — Kevin-T (@KevinT1802) 27 janvier 2018

22h35 - Rébécca a choisi de rejoindre l'équipe de Pascal Obispo. Le chanteur a tenu a rencontré la mère de la jeune femme. Le trio était très ému.

Pascal Obispo en compagnie de Rébécca et sa mère dans "The Voice" Crédit : capture d'écran TF1

22h25 - Rébécca a décidé d'interpréter Lucie de Pascal Obispo pour son audition à l'aveugle. L'artiste ne retient pas ses larmes dès les premières notes de la musique. Les quatre coachs se sont retournés sur la prestation de la jeune femme.



22h10 - Solèn Shawen, ancienne candidate Star Academy en 2008 s'avance sur scène. Mais, elle n'est pas retenue dans l'aventure.



22h04 - Place à Édouard, qui a décidé d'interpréter un titre de Nino Ferrer. Avec son costume et sa cravate rouge, il a surpris le jury. "J'aime être en costume sur scène", a-t-il confié sur la scène de The Voice. Il choisit de rejoindre l'équipe de Zazie.



21h43 - Drea Dury a fait le show avec une reprise très reggae de Rude Boy de Rihanna. Très vite, Drea Dury s'est approprié la scène sous les applaudissements du public. Elle a décidé de rejoindre l'équipe de Mika, qui a donc son premier talent de la saison 7. Drea Dury est l'une des favorites du début de soirée, comme certain(e)s internautes le clament sur Twitter.

Elle a un sacré flow Drea !! Elle gère ¿ #TheVoice — Flo (@tdfmls) 27 janvier 2018

21h30 - Ecco est l'une des sensations de la soirée. Avec sa reprise de Life On Mars de Davis Bowie, elle a ému l'assistance. Sa voix puissante, mais aussi cristalline a touché les quatre coachs. "J'ai vu une grande Vénus, une magnifique artiste", lui confie Zazie.



21h20 - Pascal Obispo, Florent Pagny et Mika viennent de retourner leurs fauteuils pour la première candidate de la soirée : Solia. Elle a décidé de rejoindre l'équipe de Pascal Obispo, le nouveau coach de la saison.

Solia est la première candidate retenue pour la saison 7 de "The Voice" Crédit : capture d'écran

21h11 - Les quatre coachs reprennent Chanter, un des titres phares de Florent Pagny pour inaugurer la saison 7.



20h55 - Avant de découvrir la nouvelle saison de The Voice, découvrez ce que sont devenus les anciens gagnants de Lisandro Cuxi à Slimane, sans oublier Kendji.



20h30 - Bonsoir et bienvenue pour ce live sur les premières auditions à l'aveugle de la 7e saison de The Voice.