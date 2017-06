publié le 11/06/2017 à 15:44

Ils étaient en moyenne 4,9 millions de téléspectateurs, samedi 10 juin, à assister à la victoire de Lisandro Cuxi dans la saison 6 de The Voice. Le télé-crochet de TF1 est en effet arrivé en tête des audiences prime-time de la soirée, devant Le plus grand cabaret du monde sur France 2, selon les données communiquées par Médiamétrie.



Déjà finaliste de la saison 2 de The Voice Kids, Lisandro Cuxi était considéré comme l'un des favoris de cette saison. Le jeune homme de 17 ans a su convaincre le public qui avait également la possibilité de choisir Vincent Vinel, Nicola Cavallaro ou Lucie. Le jeune cannois coaché par Matt Pokora a interprété L'Envie d'aimer de Daniel Levy puis Cry me a river dans la version de Justin Timberlake avec son mentor. Sa victoire lui permet de remporter un contrat chez Universal Music, pour lui permettre de produire son premier album.

Tout au long de la saison, Lisandro Cuxi a fait sensation. Lors de sa première prestation, à l'aveugle le 18 février, il s'était déjà démarqué en reprenant Justin Timberlake. Cette fois, il avait chanté Can't Stop the Feeling. "Il y a un garçon comme lui tous les dix ans", avait déclaré Zazie ce soir-là.

Lors du premier prime en direct, le jeune homme avait signé une incroyable performance sur 24K Magic de Bruno Mars. Lisandro Cuxi a d'ailleurs expliqué que ce titre était "sa chanson porte-bonheur" lors d'un entretien avant son show.

Pour sa deuxième prestation en direct, il avait repris avec justesse Love on the Brain de Rihanna, l'une de ses idoles.

Puis le 3 juin, dernière émission avant la finale, il avait ému l'assistance en chantant Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero. À l'issue de sa prestation, dédicacée à son père, il avait fondu en larmes. "À 17 ans, il a fait quelque chose de très grand pour un petit bonhomme de son âge", avait déclaré son coach M. Pokora, monté sur scène pour l'enlacer.