publié le 23/04/2018 à 19:19

"It's a boy" ! Depuis le début d'après-midi, le Royaume-Uni célèbre la naissance du troisième enfant de Kate et William. La Duchesse a accouché du petit garçon à 11h01 à la maternité de l'hôpital Saint Mary de Londres. L'annonce a été officialisée par le palais de Kensington sur Twitter vers 14 heures.



Et comme pour les précédentes naissances de George et Charlotte, le couple royal est apparu sur le perron de l'hôpital pour présenter leur troisième enfant. Moins de huit heures après l'accouchement, Kate Middleton, vêtue d'une robe rouge, tenait dans ses bras le cinquième héritier de la couronne britannique.

Si les aînés du couple ont rendu visite à leur petit frère un peu plus tôt dans l'après-midi, ils ne sont pas apparus sur cette première photo officielle. Il faudra donc attendre encore un peu pour voir l'intégralité de la famille réunie.

Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 avril 2018

S'il a été officiellement présenté au monde entier, le prénom demeure encore un mystère. Et il faudra encore patienter... Pour le moment, Arthur, Albert, James et Philipp sont les prénoms les plus populaires.