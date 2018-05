Mariage de Meghan et Harry : duc de Sussex, titre maudit et romantique

publié le 19/05/2018 à 10:33

Comment devra-ton s'adresser à Meghan Markle et son époux, le prince Harry, après leur mariage ? Il faudra sans doute, comme Kate Middleton avant elle, s'habituer à son véritable prénom. Le premier prénom de la comédienne est en réalité Rachel, comme son personnage dans Suits. Kate est naturellement un diminutif pour Catherine. Le prénom du prince Harry est quant à lui Henry. Ces trois-là étaient sans doute faits pour se rencontrer.



Une fois les prénoms assurés, il faut connaître leurs titres. Comme son frère aîné William, Harry a reçu de sa grand-mère Elizabeth II un duché. William et Kate ont celui de Cambridge. Quelques heures avant leur mariage ce samedi 19 mai 2018, Meghan et Harry viennent de se voir attribuer le duché de Sussex. Sixième dans l'ordre de succession au trône britannique, le second fils de Lady Di devient également comte de Dumbarton (Écosse) et baron de Kilkeel, une petite ville de pêche d'Irlande du Nord.

Ce dernier est en effet disponible depuis 1843. si vous voulez vous adresser à l'un ou l'autre, il faudra donc dire ou écrire : "Her/His Royal Highness the Duchess of Sussex" (Son Altesse Royale, la duchesse de Sussex). Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le duché du Sussex a été volontairement abandonné pendant plusieurs générations...

Le prince Augustus Frederick, duc de Sussex Crédit : Louis Gauffier / Domaine public

L'histoire du précédent duc de Sussex est la raison de cet abandon, il a cependant pu guider la reine dans sa décision. Comme Harry, Augustus Frederick (1773-1843), l'ancien duc de Sussex et sixième fils de George III, a vécu à Kensington Palace. Il s'est aussi marié par amour à une femme de plus basse extraction que lui, Lady Augusta Murray.



Augustus et Augusta se sont mariés en secret à l'Hotel Sarmiento à Rome avant de suivre une cérémonie religieuse moins discrète à Londres en 1793. Ils ont utilisé leurs vrais noms mais pas leurs identités complètes. Deux cérémonies en contravention avec la loi de l'époque et le Royal Marriages Act de 1772. Les mariages furent annulés et Lady Augusta n'a jamais eu le droit de porter le titre de duchesse de Sussex. Le couple s'est séparé en 1801. Le duc s'est remarié en 1831 à Lady Cecilia Letitia Buggin, toujours en contravention avec la même loi. Le titre lui fut refusé... jusqu’à ce qu'on lui confie le titre de duchesse d'Inverness en 1840. Les enfants du duc ont été considérés comme illégitimes et le titre est depuis resté vacant.



À l'époque, toute cette situation était un déshonneur, mais aujourd'hui le duché symbolise la modernité et un certain romantisme. Elizabeth II a donc le courage de redorer le blason du duché du Sussex et fait cicatriser d'anciennes blessures historiques.