publié le 19/05/2018 à 11:56

Qui dit mariage royal, dit invités prestigieux. Et l'union de Meghan Markle et du prince Harry n'échappe pas à la règle, en témoigne la pléiade de personnalités à avoir pris place dans la chapelle Saint-George, à Windsor. L'acteur Idris Elba a ouvert la marche du défilé de stars aux côtés de sa fiancée, Sabrina Dhowre. Au même moment, la papesse des talk shows américains Oprah Winfrey a également fait son entrée.



Le chanteur James Blunt, proche de la famille royale - il était l'un des musiciens du mariage de Kate et William - est également de la partie. Pippa Middleton, la sœur de la duchesse de Cambridge, a fait son entrée aux côtés de son époux, James Matthews. Enceinte, celle qui avait failli détourner tous les regards lors du mariage de Kate et William, porte cette fois une robe fluide, plus classique.



Autres invités très remarqués, le couple ultra-glamour George Clooney et son épouse Amal, toute de jaune vêtue. Ils ont été suivis de près par David et Victoria Beckham. Sir Elton John lui aussi a pris place dans la chapelle.

Derrière eux, d'autres invités prestigieux, comme la championne de tennis Serena Williams et son époux Alexis Ohanian, amis de Meghan Markle.