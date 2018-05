Mariage de Meghan et Harry : "Elizabeth II a mangé son chapeau", dit Henri-Jean Servat

et Léa Stassinet

publié le 18/05/2018 à 09:10

"C'est la reine la plus intelligente". Henry Jean-Servat n'y va pas par quatre chemins : Elizabeth II, en acceptant l'union de son petit-fils Harry avec l'actrice Meghan Markle, "avale son chapeau mais montre qu'elle compose avec son époque".



Le spécialiste des têtes couronnées poursuit : "La monarchie britannique était un bastion inattaquable, elle était arc-boutée sur des privilèges, des principes, une étiquette réactionnaire, rétrograde et conservatrice. Mais la reine d'Angleterre évolue comme tout un chacun".

"On réussit quand même à lui faire avaler de recevoir dans sa famille, dans sa cour, une femme plus âgée que son petit-fils, divorcée, roturière, métisse, sans titre et actrice de cinéma", rappelle le journaliste.

Henry-Jean Servat explique également que si la reine ne s'est pas opposée au mariage, qui aura lieu samedi 19 mai, c'est aussi parce que le prince Harry "bénéficie d'une cote d'amour particulière". "Encore une fois, Elizabeth II est maligne, elle comprend que ce garçon est aimé de sa population, elle a accepté ce qu'il voulait et en faisant ça, elle se restaure d'une façon extraordinaire. La monarchie britannique va perdurer", assure le spécialiste.