publié le 07/01/2021 à 11:17

Un heureux évènement pour 2021 dans la famille Stone - McCary. Comme l'ont rapporté les médias américains People et E ! news, Emma Stone et son époux Dave McCary attendent leur premier enfant.

La nouvelle a été publiée après que le Daily Mail a publié des photos de l'actrice et de son baby bump, lors d'une promenade à Los Angeles, le 30 décembre dernier. Emma Stone et Dave McCary avaient annoncé leurs fiançailles sur Instagram avec un selfie le 5 décembre 2019. Le couple s'est rencontré il y a 3 ans sur le plateau du Saturday Night Live, où Dave McCary travaille en tant que scénariste. Ils se sont mariés en secret en 2019, mais n'ont pas encore annoncé officiellement la grossesse d'Emma Stone.

Une source proche du couple confie à People qu'Emma Stone est "professionnelle dans tous les domaines, talentueuse et concentrée sur son travail et Dave respecte cela. Il la soutient à 100% et veut qu'elle réussisse. C'est une grande qualité chez un homme pour une personne comme Emma. Elle est impressionnée par son talent et le respecte énormément".