Elliot Page et Emma Portner divorcent après trois ans de mariage

Elliot Page et Emma Portner en 2019 à New York

publié le 27/01/2021 à 14:49

L'acteur Elliot Page, qui avait son coming-out trans le 1er décembre dernier, et sa compagne Emma Portner, chorégraphe notamment pour Justin Bieber et professeure de danse au Broadway Dance Center, divorcent.

Le média américain People partage le communiqué d'Elliot Page et Emma Portner, qui se séparent après 3 ans de mariage. "Après mûre réflexion et considération, nous avons la décision difficile de divorcer après notre séparation de l'été dernier. Nous avons le plus grand respect l'un pour l'autre et nous restons des amis proches", explique le couple.

Elliot Page avait commencé à dévoiler sa vie privée avec Emma Portner sur ses réseaux sociaux en 2017. Ils s'étaient unis dans le plus grand secret à New York en 2018, pendant le réveillon. Juste après le coming-out trans d'Elliot Page, Emma Portner l'avait soutenu sur les réseaux sociaux en écrivant : "Je suis très fière d'Elliot Page (...) Son existence est un cadeau. Que le soleil brille sur toi, je t'aime".