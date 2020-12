L’acteur Elliot Page ("Juno", "Umbrella Academy") fait son coming-out trans

Crédit : Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 01/12/2020 à 22:29

Dans un communiqué publié sur Twitter mardi 1er décembre, l'acteur canadien Elliot Page a fait son coming-out transgenre. Un post partagé par plus de 100.000 personnes, une heure seulement après sa publication.

"Je veux vous faire savoir que je suis trans. Mes pronoms sont lui/il et mon prénom est Elliot. Je me sens chanceux d'écrire ça. D'être ici. D'en être arrivé à ce stade dans ma vie", a indiqué Elliot Page.

L'acteur transgenre, aperçu dans Juno ou encore Umbrella Academy, a également demandé "de la patience". "La vérité, c'est que même si je me sens profondément heureux et que je sais à quel point je suis privilégié, j'ai également peur. Peur des comportements envahissants, de la haine, des 'blagues' et de la violence", a-t-il expliqué.

Le comédien a conclu son message par une promesse. "À tous les trans qui subissent le harcèlement, le dégoût de soi, les abus et la menace de la violence chaque jour : je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux", a assuré Elliot Page.