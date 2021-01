Keira Knightley refuse tourner des scènes sexuelles filmées par des hommes

publié le 25/01/2021 à 13:09

Les "horribles" scènes de sexe, c'est fini pour elle. L'actrice Keira Knightley (Orgueil et Préjugés, Pirate des Caraïbes) a annoncé qu'elle ne voulait plus se soumettre à des scènes érotiques si elle jouait dans un film dirigé par un homme en particulier. La comédienne a pourtant joué le jeu dans des films comme Atonement, Colette ou The Aftermath mais celle qui est devenue mère de deux enfants a expliqué vouloir laisser les scènes de nu en général derrière elle.

Dans le Chanel Connects podcast, elle explique : "Cette décision c'est en partie de la vanité et aussi à cause du 'male gaze' [le regard masculin sur les femmes]. Si je voulais faire un film sur la maternité et l'acceptation de mon corps, je pense, j'en suis désolée, mais je pense qu'il faudrait que ce soit un film d'une réalisatrice. Je ne me l'interdis pas totalement... mais je le fais un peu pour les hommes, dit-elle. Je ne veux plus faire ces horribles scènes de sexe où on est huilé et où tout le monde grogne. Je ne suis pas intéressée."

"Ça me met vraiment mal à l'aise quand je dois interpréter le 'male gaze', argumente Keira Knightley. Des fois je me dis que oui je vois exactement pourquoi une scène de sexe serait très bonne dans un film et vous avez juste besoin d'acteurs canons. Autant demander à d'autres que moi, parce que j'ai eu deux enfants et je suis trop vaniteuse pour exposer mon corps nu après deux grossesses devant un groupe d'hommes."