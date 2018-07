Elizabeth II, "souffrante", manque une cérémonie officielle à Londres

publié le 28/06/2018 à 15:29

C'est une absence royale qui pourrait inquiéter le Royaume-Uni. Ce jeudi 28 juin, le palais de Buckingham a expliqué dans un communiqué officiel, relayé par l'AFP, qu'Elizabeth II est "souffrante".



La reine d’Angleterre devait assister ce matin à un service religieux à la cathédrale Saint-Paul pour le 200e anniversaire de l'Ordre de Saint Michel et Saint George. Mais, elle n'a pas pu se rendre à la cérémonie officielle, comme le précise le communiqué officiel : "La reine ne se sent pas bien aujourd'hui et a décidé de ne pas assister" à cette cérémonie, a indiqué le palais, ajoutant qu'elle serait remplacée par le duc de Kent.

C'est la première fois depuis 2016 que la Reine, âgée de 92 ans, loupe un événement officiel. Un gros rhume l'avait alors empêchée d'assister à la messe de Noël.



Elizabeth II aurait attrapé froid

Selon le DailyMail, Elizabeth II serait tombée malade à cause d'un "summer cold". Mais, la grand-mère des princes William et Harry, ne verra pas de médecin et se rendra cette après-midi au château de Windsor, comme ce qui était prévu. Ses visites officielles en Ecosse la semaine prochaine sont aussi maintenues, selon le tabloïd britannique.