Qu’est-ce que Harry a pu bien dire à Meghan au cours de la cérémonie de mariage qui s'est déroulée dans la chapelle Saint-George, à Windsor ? Beaucoup de téléspectateurs et d'internautes du monde entier ont spéculé, samedi 19 mai, sur les quelques mots prononcés pas le prince lorsque l'ex-actrice américaine l'a rejoint devant l'autel.



La première phrase prononcée par le futur marié semble évidente si on se fie aux images diffusées en direct à la télévision. Après avoir remercié son père, le prince Charles, d’avoir conduit sa fiancée à l'autel, Harry aurait tout simplement déclaré : "Tu es magnifique".

Pour ce concerne les mots qui suivent, beaucoup de téléspectateurs ont voulu comprendre un "I’m shitting it" qui aurait fait rire les deux mariés. Il s'agit d'une expression familière anglaise utilisée pour affirmer avoir peur. Les médias anglo-saxons ont vu et revu les images pour conclure que le futur marié était en train de complimenter Meghan : "You look amazing. I’m so lucky", aurait-il dit. (en français : "Tu es magnifique. J’ai beaucoup de chance".



D’autres ont aussi vu en lisant sur les lèvres du jeune prince une tendre confidence à Meghan : "I missed you" ("Tu m’as manqué"). L'émotion était au rendez-vous de ce mariage princier qui a laissé sans voix des milliards de téléspectateurs à travers le monde.