publié le 20/05/2018 à 17:48

Plus de sept ans après son frère aîné, le prince Harry a dit "I will". Le benjamin du prince Charles et Diana a épousé l'ancienne actrice américaine Meghan Markle lors d'une cérémonie entre tradition et modernité.



Une union princière qui rappelle forcément un peu celle de Kate et William, célébrée le 29 avril 2011. Si de nombreuses similitudes ont été observées tout au long de cette journée, les deux rendez-vous étaient bel et bien distincts. À commencer par le lieu. L'héritier de la couronne avait choisi l'abbaye de Westminster alors qu'Harry et Meghan se sont dit "oui" dans la chapelle Saint-George située dans le château de Windsor.

Autre distinction notable ? La robe de mariée. Si Kate Middleton avait opté pour pour pièce en satin et aux manches longues en dentelle signée Sarah Burton pour Alexander McQueen, la nouvelle duchesse de Sussex avait misé sur la simplicité. Une robe au col bateau dessinée par Claire Waight Keller pour la marque française Givenchy.

Kate et William "bravent" la tradition

Échange des alliances, baisers, cérémonies... En regardant les photos, on peut s'amuser à noter les différences et similitudes de ces deux cérémonies, épargnées, il faut le dire, par la météo britannique souvent capricieuse.



Parmi les moments phares de ces deux mariages, le "royal kiss" est sûrement l'un des plus attendus. Les deux couples ont respecté la tradition en ne s'embrassant qu'une fois la cérémonie terminée, en dehors de l'enceinte religieuse.



Ce moment de tendresse a eu lieu sur le perron de la chapelle Saint-George pour Harry et Meghan alors qu'il a fallu attendre l'arrivée au balcon de Buckingham Palace pour observer celui de Kate et William. Plus précisément, ceux de Kate et William. L'héritier de la couronne britannique n'a pas hésité à embrasser sa femme à deux reprises.