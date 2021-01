Dr. Dre toujours en soins intensifs, une semaine après un anévrisme cérébral

publié le 11/01/2021 à 18:39

Les nouvelles ne sont pas très bonnes pour les fans de Dr. Dre. Comme le rapportent les sources du média américain TMZ, le rappeur est toujours hospitalisé en soins intensifs, une semaine après un anévrisme cérébral.

TMZ explique que les médecins continuent de réaliser "des batteries de tests pour comprendre le problème de base" de Dr. Dre. Le corps médical souhaite aussi garder le rappeur en soins intensifs "au cas où il aurait une nouvelle rupture d'anévrisme". Néanmoins, les médecins ont rassuré ses proches en expliquant "qu'un nouvel accident" ne semble pas probable.

Dr. Dre a été hospitalisé en soins intensifs, le 4 janvier dernier, après avoir été victime d'une rupture d'anévrisme. Le 5 janvier dernier, le producteur de musique a tout de même tenu à rassurer. "Je vais très bien et je reçois d'excellents soins de mon équipe médicale", a-t-il déclaré sur Instagram. "Je vais bientôt sortir de l'hôpital et rentrer chez moi. Merci tous les grands professionnels de santé de Cedars [l'hôpital où il se trouve, ndlr]. One Love !!".