Don Johnson, portrait intime de l'éternel flic de Miami.

publié le 04/07/2020 à 14:31

Donnie Wayne Johnson a vu le jour le 15 décembre 1949. A Flat Creek, dans le Missouri seulement fréquenté par les pêcheurs de poissons chats. Nous sommes à l'aube des années cinquante, mais Don aurait pu naître au siècle précédent. Enfant du hasard et de la misère. Un père, garçon de ferme seulement âgé de 19 ans, une mère esthéticienne qui en a 16. Avec son père, ce fils unique, et pas forcément désiré, connait vite les mauvais traitements. La colère, la rage, les insultes et parfois les coups...

Il couche pour la première fois avec une fille, une baby-sitter qui habite le quartier. Il sème le désordre en venant s'ébattre la nuit dans les piscines des villas cossues. Il fume de la marijuana et boit de l'alcool. Il traîne la nuit la ville déserte. Apprend à voler des voitures avec un voyou local, finit par se faire arrêter par la police, se retrouve en prison, puis en maison de correction où il écoute les Beach Boys à la radio...

L'année qui changea sa carrière

En cette année 1984, Don Johnson, 35 ans, ne boit plus, a arrêté la cocaïne et ne prend plus de Quaalude, ce médicament utilisé comme une drogue récréative. C'est un homme neuf qui tourne au cinéma et à la télé. En évitant d'ailleurs le sempiternel rôle qu'on lui propose : celui du beau gosse... Une image de gravure de mode dont il aimerait bien se débarrasser tant elle lui barre la route des scénarios plus sérieux. Tellement gêné par cette beauté naturelle qu'il lui arrive de s'enlaidir lors des castings... Ce jour-là, quand son agent l'appelle, il est en train de pêcher au large de la Floride. Il est attendu pour une série d’auditions pour une série télé...Il tiendra le rôle d'un drôle de policier en civil qui vit sur un bateau et a pour animal de compagnie un alligator nommé Elvis. Son collègue, joué par Philip Michael Thomas sera le dénommé Ricardo Tubbs. Lui s’appellera Sonny Crockett. La série porte un nom qui va faire le tour du monde, Miami Vice, Deux Flics à Miami ...



L'invité Confidentiel

Philippe Guedj, journaliste spécialiste du cinéma pour Le Point Pop et auteur du livre "Propos sur l'amour au cinéma", paru aux Editions L'Art Dit.