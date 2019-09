publié le 31/08/2019 à 04:27

Vendredi 30 août, des milliers de fans se sont rassemblés à Abidjan pour les funérailles de DJ Arafat. Une cérémonie exceptionnelle a été organisée dans la capitale ivoirienne pour lui rendre une dernière fois hommage. Le chanteur était une véritable icône en Afrique.

La star du coupé-décalé de 33 ans est décédée dans la nuit du 11 au 12 août dernier dans un accident de moto. Ange Didier Huon (de son vrai nom) sortait d'une prestation à l'Hypnotic, boite de nuit à Abidjan, lorsqu'il aurait été percutée par une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs allaient bon train sur les circonstances de l'accident notamment sur sa consommation potentielle d'alcool et de drogue au cours de la soirée.

Pour lui rendre hommage, de nombreuses stars ivoiriennes et africaines se sont réunies au stade Félix Houphouët-Boigny, le plus grand du pays. Le quartier était quadrillé depuis le matin par les forces de l'ordre. Quelque 6.500 hommes ont été déployés, selon la radio-télévision publique ivoirienne, pour éviter les débordements. Des écrans géants ont été installés dans des quartiers populaires d'Abidjan pour suivre la cérémonie qui sera retransmise en direct à la télévision ivoirienne.



DJ Arafat était une figure emblématique de la musique en Afrique. Il était également connu pour ses nombreux conflits sur les réseaux sociaux et plusieurs scandales dont une affaire de violence conjugale.