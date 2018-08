Divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt : l'avocate de l'actrice claque la porte

Brad Pitt et Angelina Jolie à New York le 4 novembre 2015.

publié le 05/08/2018 à 16:45

Une procédure de divorce particulièrement houleuse. Après leur séparation fracassante en septembre 2016, Brad Pitt et Angelina Jolie ne sont toujours pas parvenus à un accord pour la garde de leurs six enfants. Selon le site américain TMZ, les choses se sont même tellement envenimées que l'avocate de l'actrice, Laura Wasser, s'est retirée du dossier.



Selon le site américain, l'attitude vindicative de l'actrice serait en décalage avec l'éthique professionnelle de Laura Wasser, l'avocate étant particulièrement connue pour promouvoir "les accords à l'amiable et la coparentalité", comme ce fut le cas pour Ashton Kutcher et Demi Moore.



Une source proche de Brad Pitt affirme également que l’actrice serait déterminée à "tuer la moindre relation que Brad a avec ses enfants". "Elle est pleine de colère et devient totalement déraisonnable" dans ce dossier, ajoute cette source.

Bien qu'en tournage pour le film Maléfique 2 durant tout l'été, Angelina Jolie aurait déjà pris ses dispositions pour embaucher de nouveaux avocats. En juin dernier, le site The Blast a affirmé qu'un juge avait mis en garde l'actrice, soulignant qu'elle pourrait perdre la garde définitive de ses enfants au profit de Brad Pitt.