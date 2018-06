publié le 13/06/2018 à 14:41

Un nouveau rebondissement qui pourrait bien pénaliser Angelina Jolie en faveur de Brad Pitt. Depuis l'annonce de leur divorce en septembre 2016 qui avait surpris le monde entier, l'ex-couple star se livre une bataille pour avoir la garde de leurs six enfants. Si les parents semblaient avoir trouvé un terrain d'entente, les discussions auraient repris de plus belle.



Depuis leur séparation, c'est l'actrice de 43 ans qui avait la garde exclusive des six enfants (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne), les tenant à l'écart de leur père suspecté à l'époque pour ses problèmes d'alcool. Mais d'après les documents révélés mardi 12 juin dans le Daily Mail, le juge en charge du divorce estime que l'acteur de 54 ans n'est pas un danger pour les enfants. Dans un extrait, la cour estime que le fait de "ne pas avoir de relation avec leur père" leur serait "nocif".

Toujours selon les déclarations de la cour, il est "essentiel que chacun des six enfants du couple ait une relation saine et forte avec leur père et leur mère". À l'approche des vacances d'été, Angelina Jolie va devoir laisser son ex-mari rendre visite régulièrement à ses trois filles et ses trois garçons, sous peine de perdre la garde exclusive.