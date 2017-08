publié le 10/08/2017 à 16:56

Cela fera bientôt un an qu'Angelina Jolie et Brad Pitt se sont séparé, après 11 ans de vie commune. Mais tout espoir n'est pas perdu pour le couple Brangelina : les deux acteurs pourraient se remettre ensemble. C'est en tout cas ce qu'a assuré une source à US Magazine. Celle-ci a en effet affirmé au magazine américain que le "divorce est en suspens" : "Ils n'ont rien fait pour faire avancer la procédure depuis plusieurs mois, et personne ne pense qu'ils vont aller au bout."



En septembre dernier, Angelina Jolie déposait une demande de divorce qui a choqué les fans du couple et la planète people. Le droit de garde de Brad Pitt était limité, à cause de problèmes d'alcools, de drogues et de violence. Mais selon cette source, la réalisatrice serait "encore amoureuse de lui". Depuis, Brad Pitt s'est confié sur la période difficile qu'il était en train de traverser au magazine GQ, affirmant faire de nombreux efforts pour arrêter de boire et mener une vie plus saine.

Un changement de vie qui n'aurait pas laissé son ancienne compagne indifférente : "Tout le monde pense qu'ils vont se remettre ensemble", confie la source au magazine américain, "ce ne serait pas surprenant qu'ils finissent par annoncer qu'ils annulent le divorce et qu'ils essaient de se réconcilier." Seul le temps permettra de confirmer ces prédictions.