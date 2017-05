Brad Pitt, méconnaissable, évoque ses enfants et sa thérapie dans une interview

publié le 03/05/2017 à 18:06

Un moment charnière de sa vie. C'est de cette manière que Brad Pitt définit les six derniers mois, une période difficile pour lui et pour sa famille. L'acteur américain a accordé sa première interview depuis l'annonce de sa séparation avec Angelina Jolie et il a choisi GQ Style pour s'exprimer. Dans une interview fleuve accordée au journaliste Michael Paterniti, Brad Pitt évoque son enfance, son divorce, sa carrière et ses rêves.



Interrogé sur ce qui le rend heureux, Brad Pitt répond qu'il s'agit d'une chose très simple, le feu de cheminée. "Je me lève tous les matins et je fais un feu", explique-t-il, "Quand je vais au lit, je fais un feu juste parce que ça me fait me sentir vivant. Je sens de la vie dans cette maison". D'habitude discret sur sa vie privée, Brad Pitt se livre sans pudeur, avouant qu'il suit une thérapie : "J'adore ça. Je suis passé par deux thérapeutes avant de trouver le bon".

Angelina et moi, on fait tous les deux de notre mieux. Brad Pitt dans "GQ"





Brad Pitt a un seul regret, celui de ne pas avoir mieux concilié carrière et famille : "Les enfants sont difficiles. Ils absorbent tout. Ils ont besoin qu'on leur tienne la main et qu'on leur explique tout. Ils ont besoin d'être écoutés. Quand je me mets en mode travail, je n'entends plus rien, je veux m'améliorer là-dessus". Des enfants qu'il tente de protéger du mieux qu'il peut, avec son ex-femme Angelina Jolie : "On a été capable de s'en sortir ensemble. On fait tous les deux de notre mieux (...) Si vous allez jusqu'au procès, vous passez un an à construire un dossier pour prouver vos propos et pourquoi vous êtes bien et pourquoi l'autre est mauvais. Je refuse de faire ça, et heureusement ma partenaire est d'accord".

Un Brad Pitt métamorphosé

Announcing: Brad Pitt in America's National Parks for the summer issue of GQ Style. Link in bio to see all 3 covers. [¿ @ryanmcginleystudios] Une publication partagée par GQ Style (@gqstyle) le 2 Mai 2017 à 18h01 PDT

Ce long échange donne à voir un Brad Pitt métamorphosé, qui avoue avoir remplacé le cannabis par du jus de cranberrys et de l'eau gazeuse. Métamorphosé aussi sur les photos qui accompagnent l'interview : le visage émacié, les joues creusées, le regard froid, Brad Pitt semble avoir perdu beaucoup de poids depuis ses dernières apparitions publiques, pour la promotion du film Alliés.