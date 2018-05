"Maléfique 2" : Angelina Jolie et Elle Fanning rejointes par Michelle Pfeiffer

publié le 30/05/2018 à 19:31

Elles sont de retour. Elle Fanning, qui incarnait la princesse endormie Aurore, et Angelina Jolie, dans la rôle de la pas-si-cruelle Maléfique, viennent de retrouver leurs costumes. Les deux actrices viennent officiellement de commencer le tournage de la suite du premier Maléfique.



L'adaptation qui racontait les raisons pour lesquelles la sorcière a jeté un sort à la fameuse princesse avait été un grand succès pour Disney au box-office (plus de 750 millions de dollars), une excellente raison pour renfiler les cornes et la robe noire.

Le tournage a recommencé à Londres et Elle Fanning a partagé quelques photos des coulisses sur son compte Instagram. On peut la voir s'amuser avec Angelina Jolie et son couvre-chef si particulier.

Une des photos des coulisses de "Maléfique 2" partagée par Elle Fanning Crédit : Instagram

Les deux actrices seront en excellente compagnie pour cette suite puisque l’actrice Michelle Pfeiffer vient de rejoindre le casting pour incarner la mystérieuse reine Ingrith. Aurora devrait aussi rencontrer son fameux prince Philip qui sera joué par l'acteur Harris Dickinson (révélation du film Beach Rats présenté au festival de Sundance en 2017). Modernité oblige, ces deux nouveaux personnages pourraient se révéler être les nouveaux antagonistes de ce film.



Le casting a aussi été enrichi par d'autres noms : Chiwetel Ejiofor (Twelve Years a Slave

Doctor Strange), Ed Skrein (Deadpool, Game of Thrones) et Robert Lindsay (Grace de Monaco)



excellente ambiance sur le tournage de "Maléfique 2" entre Angelina Jolie et Elle Fanning Crédit : Instagram

Un premier synopsis a été révélé quant au contenu du scénario de ce Maléfique 2, dont la date de sortie n'a pas été dévoilée. "Il s'agira d'un film d'aventure fantastique qui commencera quelques années après les événements du premier film. Maléfique 2 explorera plus profondément encore la relation entre la fée cornue (Maléfique) et celle qui s'apprête à devenir reine (Aurore). Elles lieront de nouvelles alliances et affronteront de nouveaux adversaires dans leur lutte pour protéger la Lande et les créatures magiques qui y résident".