Angelina Jolie licencie son frère, qui s'occupait de ses enfants

James Haven a été licencié par sa propre sœur. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais celui qui officiait comme nounou de luxe n'est autre que le frère d'Angelina Jolie ! Il gardait, depuis le divorce de l'actrice avec Brad Pitt, les six petites têtes blondes du couple, ou supervisait plutôt les six nounous de la famille, comme le précise le magazine Grazia qui publie l'information. Un travail éreintant, à plein-temps, qui semble avoir poussé James Haven "à bout". En conséquence, pour soulager son frère de ce métier épuisant, Angelina Jolie a décidé de se passer de ses services.



L'annonce a été discrète, croit savoir Grazia. Elle s'est faite d'un commun accord, compte tenu des bonnes relations qu'entretiennent le frère et la sœur. "Les choses ne sont pas faciles, avec le divorce de Brad et Ange­lina, et James a fait tout ce qu’il pouvait pour aider la famille dans cette période extrêmement difficile, mais il en a terminé. Il a adoré passer autant de temps avec ses nièces et neveux, mais c’est un travail difficile et il est complètement à bout", raconte une source proche de la famille dans les colonnes de Grazia.

Brad revient dans la vie des enfants, donc les choses se calment un petit peu. Une personne proche d'Angelina Jolie





De nuit comme de jour, James Haven officiait pour ses petits protégés. "Son boulot, c’était d’être là si l’un des enfants se réveillait la nuit, de gérer les gouvernantes si elles avaient un souci. En fait, il faisait tour­ner la baraque, et ça l’a épuisé, poursuit la même source. (Angelina) était inquiète de le voir aussi fatigué et elle a compris qu’il devait faire une pause. Brad revient dans la vie des enfants, donc les choses se calment un petit peu", glisse le même interlocuteur au passage.