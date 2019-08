Apple pourrait présenter un iPhone 11 Pro le 10 septembre

publié le 20/08/2019 à 00:42

Les prochains iPhone seront très probablement présentés le mardi 10 septembre. Le site spécialisé iHelp BR a repéré plusieurs indices étayant cette éventualité dans la dernière version bêta d'iOS 13. Une image de l'interface du système d'exploitation montre la date du 10 septembre sur le calendrier de l'écran d'accueil d'un iPhone sous iOS 13. L'an passé, une fuite similaire avait déjà suggéré la date du 12 septembre pour la keynote de présentation de l'iPhone XS, qui s'était effectivement tenue ce jour-là.

Le 10 septembre est une date plausible au regard des habitudes d'Apple. Ces dernières années, les conférences de rentrée de la marque à la pomme ont toutes été organisées un mardi ou un mercredi de la deuxième semaine de septembre.

L'événement devrait logiquement se tenir au Steve Jobs Theater, au siège du groupe à Cupertino, qui fut le théâtre de la présentation de l'iPhone X et de l'iPhone XS ces deux dernières années. Apple devrait officialiser le rendez-vous en adressant ses invitations aux médias du monde entier dans les prochains jours.

New iPhones to Debut on September 10 According to File Found in iOS 13 Beta 7 https://t.co/XwcMhV26bY by @julipuli pic.twitter.com/D1kEgvoFz0 — MacRumors.com (@MacRumors) August 15, 2019

Les contours des successeurs des iPhone XS, XS Max et XR sont déjà connus. Le groupe informatique américain devrait encore lancer trois modèles cette année, deux versions premium et un modèle plus accessible.

Selon un rapport récent du site français iPhone Soft, ils pourraient être nommés iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Sur la base d'un document obtenu auprès d'un fournisseur d'accessoires pour smartphones, le média affirme qu'Apple a fait le choix de modifier sa terminologie. Une hypothèse soutenue par un compte Twitter qui avait déjà anticipé l'iPhone XR et le retour de l'iPad Mini. D'autres rapports misent sur un trio iPhone 11, 11 Max et 11R.

La grande nouveauté de cette génération devrait être l'arrivée d'un troisième capteur photo. Cet objectif supplémentaire pourrait réaliser des photos ultra grand-angle voire proposer des rendus en 3D pour améliorer les capacités de l'iPhone face aux fonctionnalités photo de plus en plus poussées des meilleurs smartphones Android. Les trois modèles devraient aussi disposer de batteries plus performantes. Leur design devrait rester quasiment identique à celui de leurs aînés avec un dos en verre et un écran à encoche.