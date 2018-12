publié le 18/12/2018 à 16:56

Le monde de la coiffure est en deuil. Oribe Canales, célèbre coiffeur du tout Hollywood, est décédé à l'âge de 62 ans. C'est son amie, Mary Greenwell, maquilleuse professionnelle qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram, lundi 17 décembre 2018.



"Je suis dévasté d'apprendre que mon ami chéri et compagnon de travail est décédé.(...) C'était un brillant coiffeur tout simplement et apprécié par tous", a-t-elle écrit sur Instagram. De nombreuses stars ont également souhaité lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Céline Dion a ainsi posté : "Tellement triste d'apprendre cette nouvelle. Travailler avec lui a été un tel privilège". Emily Ratajkowski a ajouté une photo d'elle dans sa story Instagram avec une simple phrase : "Repose en paix". Naomi Campbell a quant à elle exprimé son désarroi total : "Dîtes moi que ce n'est pas vrai.(...) Il avait une âme tellement belle".



De Meghan Markle à Kate Moss, en passant par Lady Gaga, Oribe Canales avait pris soin de cheveux de nombreuses personnalités. Résidant à Miami depuis des années, "Monsieur Canales a eu une insuffisance hépatique et rénale à l’hôpital après s'être rendu à New-York pour un traitement du cancer le mois dernier", a déclaré son mari, Zaki Amin, dans les colonnes du New York Times.



Oribe Canales, l'ami des stars

Il est né à Cuba mais a grandi à New-York, aux États-Unis. Très tôt, dans les années 80-90, il commence à se faire un nom dans la coiffure. Il s'est alors rendu indispensable pour les défilés de mode. Versace, Thierry Mugler, Calvin Klein ou bien encore Chanel le sollicitent.

Tous les plus grands top models lui font confiance. Il atteint un important sommet dans sa carrière en 2008, lorsqu'il crée sa propre marque. Il coiffe même la duchesse de Sussex, Meghan Markle. C'est le cœur lourd que toutes les stars qui sont passées entre ses mains, ont tenu à saluer sa mémoire.