DIAPORAMA - Madonna dévoile sa fête d'anniversaire grandiose à Marrakech

publié le 16/08/2018 à 13:02

La Queen of Pop a 60 ans. Ce jeudi 16 août 2018, Madonna s'est réveillée avec une année de plus. Loin d'être déprimée, la chanteuse américaine profite de ses amis proches et de sa famille à Marrakech.



La star a choisi l'ancienne ville marocaine pour rassembler les siens autour d'une grande table pour un dîner que l'on imagine spectaculaire dans la nuit du 15 au 16 août 2018. Pour célébrer la culture marocaine, Madonna a choisi de s'habiller en reprenant de nombreux accessoires de la culture berbère. On en change pas une icône de la mode. Son look très coloré a même été validé par la créatrice Donatella Versace dans un commentaire sous ses photos.

Sur son compte Instagram, l’interprète de Like a Virgin, Frozen et Music, s'est présentée très impatiente de fêter son anniversaire. Dans sa Story, elle a partagé des photos de certaines de ses filles présentes à ses côtés comme ses jumelles Stella et Estere. L'amie et DJ de la chanteuse Mary Mac a aussi partagé sur son compte Instagram des photos de la visite du souk, de Mercy et David deux autres enfants de Madonna et des préparatifs très animés de la soirée.