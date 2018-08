publié le 16/08/2018 à 11:56

Madonna souffle 60 bougies ce jeudi 16 août. Certes plus discrète sur la scène musicale ces dernières années, elle reste la chanteuse la plus influente de son époque. Toute sa carrière, elle est allée chercher l'inspiration dans la culture underground, et l'a "retravaillée pour la rendre populaire", explique à RTL Yves Bigot, journaliste musical. Elle a toujours su capter "le son du moment", poursuit-il.



Ce qui explique les différents styles qui ont traversé la musique de Madonna. "Tous les grands artistes sont des gens qui sont capables de changer régulièrement", analyse Yves Bigot. Mais l'interprète de Like a Virgin est restée la même. "Elle est toujours cette gamine [...] déterminée à réussir, à montrer que rien n'est impossible à une femme comme elle", poursuit le journaliste. "

Madonna fait figure de modèle pour les femmes. Alors qu'elle s'affichait dénudée sur Instagram il y a encore quelques mois, "elle fait rêver les femmes de 60 ans", estime Yves Bigot. "Elle montre qu'on peut être jeune et pertinente à cet âge". À noter qu'entre son alimentation et ses entraînements physiques, la chanteuse a une discipline de fer.



Un nouvel album pour 2018 ?

Le dernier grand succès de Madonna remonte à 2012, avec MDNA. Mais son dernier album, Rebel Heart sorti en 2015, ne s'est vendu qu'à un million d'exemplaires. Un chiffre qui ferait rêver les jeunes artistes, mais bien loin des 25 millions de Like a Prayer, en 1989.



Mais la chanteuse sait comment se renouveler. En 2015, elle avait travaillé avec de jeunes artistes comme Kanye West ou Avicii. "Elle est toujours à la recherche de talents qui ne sont pas forcément avérés, mais qui deviennent des stars après avoir collaboré avec Madonna", affirme Yves Bigot.

Si elle veut désormais toucher un jeune public, tout repose sur son prochain album, notamment sur "la qualité des collaborateurs qu'elle aura su attiré, et de la qualité de ses chansons". Peu d'informations ont encore filtré sur cet album en préparation.