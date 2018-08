publié le 15/08/2018 à 16:25

La reine de la pop semble très impatiente de passer le cap de la soixantaine. Loin de dramatiser l’événement et de se cacher en pleurant sa jeunesse disparue, Madonna profite de la culture et du soleil du Maroc avant le jeudi 16 août 2018, jour de son anniversaire.



Sur son compte Instagram, la Madone fait vibrer ses fans avec un amusant compte à rebours avant la date fatidique. Elle a commencé à poster des messages le dimanche 12 août avec une première légende très Madonna : "COMPTE À REBOURS... Je me prépare à recevoir mes fessées". La chanteuse apparaît tout en noir et couverte de dentelles.

Sur la photo suivante, plus colorée, la star est surprise en train de dévorer une gigantesque part de gâteau. "Plus que trois jours. Mangeons tous du GÂTEAU !". Lundi 13 août, à J-2, Madonna a posté une photo d'elle le regard vide mais portant une réinterprétation des tenues amazighes traditionnelles des berbères marocains. La légende est moins triste que la photo : "Aujourd'hui, je porte mon gâteau sur la tête ! Plus que deux jours !".

Le choix de cette tenue est loin d'être une extravagance de plus puisque Madonna passe ces derniers jours de quinqua à Marrakech au Maroc. D'après le HuffPost Maroc, une artiste invitée à la très select' soirée d'anniversaire a confirmé que la fête aura bien lieu dans la sublime ville ocre, ce mercredi 15 août au soir. Cet après-midi, Madonna a même publié une vidéo d'elle déambulant dans la vieille ville.

Certaines rumeurs expliquent que la résidence de Vanessa Branson, la Kasbah Tamadot un ancien palais de la médina, serait déjà prêt pour la "petite" sauterie. Aucune information n'a fuitée pour l'heure sur la liste des invités. On imagine que la Queen of pop aura à coeur d'avoir ses enfants auprès d'elle. Elle fêtait d’ailleurs les 18 ans de son fils Rocco sur un bateau la semaine dernière.



Madonna semble prête pour la fête, elle s'est réveillée ce matin avec du jus d'orange et quatre bouteilles de vin sur son lit d'hôtel.