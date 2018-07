DIAPORAMA - Le prince George fête ses 5 ans

publié le 22/07/2018 à 10:22

Joyeux anniversaire au prince George. Le premier enfant de Kate Middleton et du prince William fête ce dimanche 22 juillet, son cinquième anniversaire. Né en 2013, au Mary's Hospital de Paddington, à Londres, à 16h24 précisément, le petit garçon est très apprécié par l'opinion publique britannique, qui voit en lui un digne héritier au trône d'Angleterre.



Son joli sourire et ses multiples apparitions médiatiques ont fait de lui le petit chouchou du pays. Pour célébrer son anniversaire comme il se devait, le grand frère de Charlotte et de Louis, a reçu un cadeau très symbolique : une pièce commémorative de 5 Livre sterling (soit 6 euros) de la part de The Royal Mint.

Il est à noter que George Alexander Louis de Cambridge est le troisième dans l'ordre de succession au trône britannique. Il est donc destiné à régner après son grand-père Charles, prince de Galles et son père William, duc de Cambridge.