publié le 30/05/2018

Une passion équestre qui rapproche le prince George de son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II. Le fils aîné de Kate et William, qui aura 5 ans en juillet prochain, a commencé à prendre des leçons d'équitation dans les jardins de Windsor.



Selon le site anglais Hello! relayant les propos d'un proche, le garçonnet s'entraîne déjà sur un poney Shetland prêté par Zara Phillips, la nièce du prince Charles, (cousine de William et Harry) et championne d'équitation. Une activité recommandée à la demande des parents du jeune prince britannique.

"William et Kate avaient vraiment envie que George commence à pratiquer l'équitation. C'est quelque chose que tous les membres de la famille royale pratiquent et toute la famille aime les animaux", confie la source. "Évidemment, il est encore petit, alors ils n'ont pas voulu le mettre sur un grand cheval. Ils ont demandé à Zara s'ils pouvaient lui emprunter un de ses poneys Shetland et il a appris à monter".

Une passion qui se transmet de génération en génération. En effet, la reine d'Angleterre a pratiqué l'équitation dès l'âge de 3 ans alors que les princes William et Harry sont de très bons joueurs de polo.