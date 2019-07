Le rappeur américain Lil Nas X qui écrit "Je me sens mignon mais je supprimerais peut-être plus tard"

Le rappeur canadien Drake qui écrit " Meilleure légende remporte des billets Ovo (October's Very Own, son label de musique)"

C'est la dernière tendance virale du moment, difficile de passer à côté du phénomène FaceApp. Célébrités comme anonymes utilisent l'application de retouche qui permet de transformer son apparences en quelques secondes et notamment de se vieillir grâce à un filtre. Depuis plusieurs jours, ces images envahissent littéralement les réseaux sociaux.

Créée il y a deux ans par le Wireles Lab, une équipe de développeurs russes, FaceApp s'est spécialisée dans les filtres en tous genres : pour paraître plus jeune, pour ajouter de la barbe ou un beau sourire, mais surtout celui qui en fait l'application gratuite la plus téléchargée du moment sur iOS et Android, le morphing vieillissant, particulièrement réaliste, pour découvrir à quoi l'on ressemblera plus vieux.

Drake, les Jonas Brothers, David Guetta, l'équipe d'"Avengers: Endgame", Iggy Azalea ou encore le rappeur Lil Nas X se sont laissés tenter.