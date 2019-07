Audiences radio : RTL à nouveau première radio de France

publié le 18/07/2019 à 08:03

RTL termine la saison en grande forme. Avec plus de 6 millions de personnes à l'écoute de la station, RTL est leader en Part d'Audience (PDA) avec 12,4%.

RTL a réussi à installer ses nouveautés avec Christelle Rebière, Pascal Praud et Caroline Dublanche et continuera à innover avec notamment l’arrivée de Thomas Sotto dans RTL Soir et d’Alba Ventura pour l’interview de 7h45.

Les nouveautés de la saison écoulée confirment leur bonne dynamique. Ainsi, Caroline Dublanche réalise un record d'audience. Parlons-nous, de 22h30 à 1h, réalise un record historique avec une progression de 35%. RTL Midi, avec Christelle Rebière, ainsi que Les auditeurs ont la parole avec Pascal Praud, progressent également.

D'autres programmes sont également en progression :

- RTL Petit Matin, 5h-7h, à 14,9% de PDA, progresse de +9%

- RTL Matin, 7h-9h, à 13,3% de PDA, progresse de +1%

- A La Bonne Heure, 11h-12h30, à 11,5% de PDA, progresse de +3%

- RTL Soir, 18h-19h, à 12,1% de PDA, progresse de +7%