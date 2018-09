publié le 03/09/2018 à 18:20

Elle est à l'initiative de cette tribune. Juliette Binoche a voulu lancer un véritable appel quelques jours après la démission fracassante de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique.



Invitée de RTL ce lundi 3 septembre, l'actrice française évoque une "véritable catastrophe en soi" et une démission "symboliquement importante". "Beaucoup de gens lui faisaient confiance et sa démission montre qu'il n'arrive pas à faire. Il y a trop de discordances au sein des politiques et c'est au Président de voir ce qu'il est possible de faire pour avancer", détaille-t-elle.

Selon l'actrice française, Nicolas Hulot "devrait revenir au gouvernement, car c'est un homme de terrain, qui a consacré sa vie à l'environnement. Il a le sens de ce qui est juste et il sait de quoi il parle". Elle poursuit : "On croit en lui car, on sait que ce n'est pas simplement un jeu politique. Il faut que les oreilles des politiciens, des ministres et du Président s'ouvrent plus grandes et que tout le monde se remette en question".

Quelques heures plus tôt, dans les colonnes du Monde, Juliette Binoche avait publié, au côté de l'astrophysicien Aurélien Barrau, une tribune afin de tirer la sonnette d'alarme sur les questions climatiques. "Nous avons appelé 200 personnes car nous sommes en train de voir une catastrophe mais on reste spectateur... Nous avons encore les cartes en main, mais il faut se réveiller", lance-t-elle.



Elle évoque alors le "devoir" d'intégrer dans les politiques nationales cette urgence climatique. "C'est un devoir, sinon ce n'est pas sérieux (... ) Il faut sortir les drapeaux et dire attention. Mais je ne suis pas résignée, je suis quelqu'un qui y croit", ajoute-t-elle.

200 signataires

Au total, pas moins de 200 personnalités ont répondu à cet appel concernant "le plus grand défi de l'histoire de l'humanité". Parmi les signataires ? Alain Delon, Sophie Marceau, Charles Azanavour, Pierre Arditi, Patti Smith, Catherine Deneuve, Louane, Isabelle Huppert, Jane Birkin, Cédric Klapisch, Pedro Almodovar…



Des grands noms de la musique et du cinéma qui ont été "très facile à convaincre", selon Juliette Binoche. Avant de conclure : "Ce qui est formidable c'est qu'on sent le même désir. J'aimerais que cette liste existe dans plein de pays différents car il est temps qu'il y ait une conscience planétaire".