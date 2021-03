et AFP

publié le 05/03/2021 à 16:52

C'est une légende de la danse qui est partie. Patrick Dupond, ancien danseur étoile et membre du jury de Danse avec les stars, est décédé à 61 ans ce 5 mars des suites "d'une maladie foudroyante". Son entourage a prévenu l'AFP dans un communiqué.

"Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", explique sa collaboratrice et compagne Leïla Da Rocha en précisant qu'il était "malade depuis quelques mois".

Patrick Dupond était l'une des plus grandes étoiles de l'Opéra de Paris, et de la danse en général. Il a démarré sa carrière en intégrant en 1975 le corps de ballet de l'Opéra de Paris, en tant que quadrille stagiaire, alors âgé de 16 ans. C'est en 1976 en remportant la médaille d'or du concours international de ballet de Varna en Bulgarie qu'il se fait connaître du grand public. Nommé premier danseur en 1978, il dansera pour les plus grands chorégraphes de l'époque tels Rudolf Noureev, Alvin Ailey ou encore Maurice Béjart.

En 1980 à 21 ans, il est nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris et danse avec Sylvie Guillem, Isabelle Guérin, Marie-Claude Pietragalla, entre autres.

Le combat judiciaire contre l'Opéra national de Paris

En 1990, Patrick Dupond succède à Rudolf Noureev au poste de directeur de la danse du ballet de l'Opéra national de Paris. Il quitte cette fonction en 1995 avant d'être renvoyé deux ans plus tard. En 2003, il remporte le procès qu'il avait intenté à l'Opéra de Paris pour "licenciement abusif", rapporte Le Monde. La chambre sociale de la Cour de cassation avait ainsi confirmé le jugement de la cour d'appel de 2000 qui estimait qu'il n'y avait pas eu de "faute grave", et qu'aucune cause réelle et sérieuse ne motivait le renvoi de Patrick Dupond.

En 2000, il est victime d'un grave accident de voiture

En janvier 2000, Patrick Dupond est victime d'un grave accident de voiture. Son corps est brisé par 134 fractures et les médecins lui annoncent qu'il ne dansera plus. L'artiste entame "de longues années noires" et confie en 2017 dans les colonnes de Paris Match que c'est sa compagne Leïla Da Rocha, ancienne basketteuse professionnelle, qui l'a aidé à s'en sortir. "Nous nous sommes rencontrés alors que j’étais aussi déçu par moi-même que par les autres, mes soi-disant amis", explique-t-il avant de raconter que Leïla Da Rocha lui a téléphoné la veille de son départ au Japon où il voulait refaire sa vie. " Parce qu’elle a su trouver les mots, j’ai accepté un rendez-vous. L’entrevue devait durer trente minutes. À 3 heures du matin, nous n’arrivions pas à nous quitter", décrit-il encore.

Patrick Dupond parvient à danser de nouveau avec l'aide de son "Maître" Max Bozzoni, danseur et professeur de ballet avec qui il collabore depuis des années. On retrouve Patrick Dupond sur la scène dans L'air de Paris à l'Espace Pierre Cardin à Paris. En 2017, avec Leïla Da Rocha, il ouvre une école internationale de danse à Bordeaux avec deux cursus de trois ans pour les jeunes de 10 à 20 ans.

Un danseur et juré à la télévision

Entre-temps dans les années 2000, Patrick Dupond se lance aussi dans la télévision. En 2005, il intègre la saison de La Ferme Célébrités. L'année d'après il est juré pour Celebrity Dancing, mais aussi pour les saisons 2 et 3 de La France a un incroyable talent. Depuis 2018, il faisait partie du jury de Danse avec les Stars aux côtés de Shy'm, Chris Marques et Jean-Marc Généreux.

Patrick Dupond était aussi un homme de cinéma. En 1990, il incarne Chico dans Dancing Machine de Gilles Béhat avec Alain Delon et Claude Brasseur. Neuf ans plus tard, il joue "le flic" dans Les Grandes Bouches, de Bernie Bonvoisin aux côtés de Gérard Darmon, José Garcia et Nadia Farès, entre autres.