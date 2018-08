publié le 07/08/2018 à 08:37

Le monde de la gastronomie a perdu l'une de ses plus belles figures. Joël Robuchon s'est éteint à l'âge de 73 ans, lundi 6 août. Chef le plus étoilé au monde, ce dernier a succombé des suites d'un cancer du pancréas à Genève, ville où il prévoyait d'ouvrir un restaurant. "Pour moi, c'était le plus grand. Il m'a ouvert les portes de ses cuisines alors que j'arrivais de nulle part", commence le chef étoilé Thierry Marx, qui a travaillé comme commis au côté de Joël Robuchon.



Celui qui était considéré comme un génie et un révolutionnaire de la gastronomie a réussi partout où il est passé. Que ce soit derrière les fourneaux ou devant les caméras alors qu'il a partagé sa passion pendant de nombreuses années dans l'émission Bon appétit bien sûr.

"Il était une star, mais pas pour lui tout seul", assure Thierry Marx, au micro de RTL. "Il nous a fait participé, il repérait les pépites et il les faisait venir à Paris. Il n'était pas hégémonique et il partageait beaucoup", poursuit-il.

Évoquant la culture japonaise, Thierry Marx évoque une forme de "spiritualité" chez son aîné. "Il était très discret, il parlait peu mais il y avait une sorte de spiritualité dans sa cuisine", glisse-t-il avant de rendre un ultime hommage à Joël Robuchon et Paul Bocuse, décédé en janvier dernier. "Ils ont évangélisé la cuisine française, il faut le respecter et le mettre en valeur".