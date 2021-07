Décès de Jean-Yves Lafesse : "En canulars téléphoniques, c’était le meilleur", salue Baffie

L'acteur et humoriste Jean-Yves Lafesse, de son vrai nom Jean-Yves Lambert est décédé ce vendredi 23 juillet à l'âge de 64 ans. Il était atteint de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a un an. Sa disparition est d'ores et déjà regrettée dans le monde du spectacle, à l'instar de Laurent Baffie qui lui a rendu hommage sur RTL.

"Il a fait rire la France entière. Et surtout, je pense qu'en matière de canulars téléphoniques, c'était incontestablement le meilleur. Il faisait des personnages, des voix, il incarnait des gens", a indiqué le sociétaire des Grosses Têtes. Selon lui, Jean-Yves Lafesse laisse "une œuvre" avec ses milliers de canulars.

Les canulars téléphoniques étaient l'exercice de prédilection de Jean-Yves Lafesse, celui qui lui a permis de se révéler aux yeux du grand public. "Vous savez, le principe des canulars, c'est un peu d'emmerder les gens. Et lui avait une grande poésie. Il a humanisé les blagues en créant des personnages comme Germaine Ledoux. Il a fait des canulars épiques", a observé Laurent Baffie. "En incarnant ses personnages, ça lui permettait de faire croire l'incroyable", a-t-il ajouté.

Laurent Baffie a "pris une claque"

Lorsqu'il a appris la mort de Jean-Yves Lafesse, Laurent Baffie a "pris une claque". "C'est bizarre la vie, car à l'époque c'était lui qui m'avait annoncé la mort de Serge Gainsbourg. C'est lui qui m'avait mis une claque. Là, il m'en met une deuxième", a fait savoir l'humoriste sur RTL.