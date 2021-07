VIDÉO - Quand Jean-Yves Lafesse présentait un sketch dans le "Grand Studio RTL Humour"

Ce vendredi 23 juillet, l'humoriste Jean-Yves Lafesse est décédé à Vannes des suites de la maladie de charcot, à l'âge de 64 ans. L'artiste avait débuté à la radio dans les années 1980, au moment de l'éclosion des radios libres. Repéré par les télévisions publiques comme privées, sa carrière était lancée quelques années plus tard.

Pendant plus de 30 ans, l'humoriste s'était spécialisé dans les caméras cachées et les canulars. Pendant son passage dans Le Grand Studio RTL Humour, il interprétait un sketch issu de son premier spectacle sur scène, en 2015.

"Je ne sais pas ce qui se passe, confiait-il avec humour à l'animateur de RTL, Laurent Boyer. C'est complexe pour moi car je viens de l'imposture et de l'improvisation. Et là, on me dit de faire des sketchs. Mais je ne sais pas faire ça moi. J'improvise. Ce n'est pas glorieux d'improviser. Tout le monde le fait."

On m'a toujours dit : 'Tu n'auras jamais les couilles d'y aller' Jean-Yves Lafesse

Avec sa complice de toujours, Madame Germaine Ledoux, qui était un personnage récurrent dans ses spectacles, il aura marqué des générations avec ses différents sketchs et compilations, et était un véritable incontournable de l'humour à la télévision.



Spécialiste des canulars téléphoniques et des gags auprès des passants dans la rue, Jean-Yves Lafesse faisait partie des figures incontournables et des humoristes cultes du petit écran. Il a réalisé 2.000 canulars au téléphone, regroupés sur 5 compilations CD. Ses gags filmés tiennent sur 16 DVD. Il a joué dans 5 films et un téléfilm, La Guerre des ondes de Laurent Jaoui. 2015 marquait les débuts pour lui dans le one-man show, il disait : "On m'a toujours dit : 'Tu n'auras jamais les couilles d'y aller.'" La preuve que si.