Jean-Yves Lafesse est mort à l'âge de 64 ans

L'acteur et humoriste Jean-Yves Lafesse, de son vrai nom Jean-Yves Lambert est décédé ce vendredi 23 juillet à l'âge de 64 ans. Réputé pour ses canulars téléphoniques ainsi que ses gags dans la rue, l'humoriste était atteint de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a an selon l'AFP. "Son état s'était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures" selon cette même source.

Né le 13 mars 1957 à Pontivy, Jean-Yves Lafesse a fait ses débuts à la radio. Alors qu'il gagne en popularité, il poursuit à la télévision avec ses sketchs. C'est à partir des années 1980, que l'humoriste se fait connaître auprès du grand public. Il avait également publié deux livres, Les Grandes Impostures Téléphoniques en 1992 ainsi que Petit Précis de l'Imposture en 1994.

Ses débuts à la radio

Titulaire du baccalauréat, Jean-Yves Lambert suit des études de lettres et de cinéma à la faculté de Censier mais aussi au conservatoire du cinéma français. Dès le début des années 80, il s'intéresse à la liberté de ton que donnent les radios libres. C'est à ce moment là, qu'il intègre la station Carbone 14 en tant qu'animateur. Repéré par Radio Nova, il rejoint l'antenne et devient officiellement Jean-Yves Lafesse. Il enchaîne plus de 2.000 canulars téléphoniques et commence à se faire un nom. Grâce au succès de ses fameuses "impostures téléphoniques", Europe 1 et Canal + lui ouvrent leurs portes.

Des sketchs sur plusieurs chaîne de télévision

L'humoriste gagne en popularité et propose ses services à de nombreuses chaînes de télévision. Sur France 3 notamment, il interviewe des passants dans la rue, une carotte à la main. C'est l'avènement de Radio Carotte. L'humoriste excelle dans les micro-trottoir impertinent. Il possède également de nombreuses qualités d'improvisations et interroge alors les passants dans la rue en caméra cachée. Un bon nombre de ses sketchs sont rediffusés et vendus en DVD.

Discret sur sa vie privée

Tout au long de sa vie, Jean-Yves Lafesse est resté très discret sur sa vie privée. Marié depuis 2006 à Marie-Eve Lambert, sa compagne a qui il a donné son véritable patronyme. Ensemble, le couple a eu quatre enfants.