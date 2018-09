publié le 27/09/2018 à 10:46

Les rats, ces vilaines bébêtes vraiment pas ragoûtantes, peuvent avoir une vraie utilité. Chaque année, elles sauvent même des milliers de vies, en Afrique notamment. C'est ce qu'on découvre jeudi 27 septembre en lisant Paris Match. Un grand papier est consacré à ces nouveaux guerriers qui participent activement à la lutte contre le terrorisme.



Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quels rats. Il s'agit de gros spécimens de plus d'un kilo, des rats géants de Gambie. Une ONG belge a réussi les dresser et à faire d'eux la meilleure arme contre les mines antipersonnel, l'une des plaies du continent africain. Face à ces armes qui font des milliers de morts chaque année, ces rats se sont révélés 10 fois plus efficaces que les démineurs, leur taux de réussite est parfait, 100%.

Le rat possède en effet l'un des meilleurs odorats du règne animal, juste derrière l'éléphant, premier nez du monde mais pas très pratique, il faut le reconnaître. Autre avantage : grâce à leur petite taille, ils peuvent passer partout et sont capables d'accéder à des zones accidentées où les machines ne trouvent pas leur chemin.

22 millions de mètres carrés nettoyés

Surtout, ils peuvent s'approcher au plus près sans faire exploser la mine, leur poids étant en effet est trop faible. Utilisés en Angola et au Mozambique, ces rats ont en quelques années permis de nettoyer 22 millions de mètres carrés contaminés. Et les chercheurs espèrent aller encore plus loin.



Une neurobiologiste a ainsi imaginé un système qui permettrait au rat de déclencher un signal GPS dès qu'il repérerait une odeur d'explosif. Système qui pourrait, à terme, être utilisé dans les aéroports ou sur des zones trop dangereuses pour qu'un humain s'approche, dans le métro par exemple pour un colis piégé.