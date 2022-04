Les deux finalistes à la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont eu de vifs échanges mercredi 20 avril 2022 lors de leur débat télévisé en s'affrontant sur la Russie, l'économie, les prix de l'énergie ou encore l'Europe, à quatre jours du second tour.

La soirée a été plutôt sérieuse mais les téléspectateurs et internautes ont aussi retenu les échanges tendus, un tweet imprimé, brandi et immédiatement détourné, et quelques références vintage. "C'est pas Gérard Majax ce soir madame Le Pen", a notamment lancé Emmanuel Macron provoquant les interrogations des plus jeunes.

"Le hasard fait que j'étais devant l'écran, je l'ai vu... J'ai cru rêver, a réagi sur RTL le célèbre magicien qui était face à sa télévision. J'ai cru que c'était un nom qui ressemblait au mien. Venant d'un animateur télé, c'est arrivé souvent, mais de la part du président de la République, non ! "Je suis obligé de lui envoyer des pouvoirs magiques à Macron pour le remercier".

"J'ai été l'invité invisible ! Ça a été suivi de dizaines et dizaines d'appels téléphoniques. C'est rigolo ! Tout d'un coup, c'est comme un bouton magique sur lequel on appuie. Il va falloir que j'approfondisse tout ça pour faire une émission de politique-magie ou magie politique", conclut-il.