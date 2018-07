David Pujadas se confie sur sa décision de rejoindre LCI

publié le 28/08/2017 à 08:03

Son départ avait bouleversé téléspectateurs et collègues. Après avoir officié au journal de 20h de France 2 pendant 16 ans, David Pujadas fait ses débuts en cette rentrée sur la chaîne d'info LCI, "une chaîne pleine de dynamique". Au micro de RTL, le journaliste se confie sur sa décision de rejoindre la rédaction de la chaîne privée après avoir été évincé du journal télévisé.



"Ce n'était pas une évidence, explique le journaliste, ça a été une réflexion mais ça s'est vite imposé". Lui qui a déjà travaillé pour LCI pendant sept ans précise : "Pas tellement pour des raisons sentimentales, j'ai des sentiments pour LCI mais ça ne l'a pas emporté".

La raison principale de ce choix est la proposition faite par Thierry Thuillier, directeur général de LCI. "Thierry Thuillier, je connais ses capacités et déjà son bilan" explique David Pujadas en précisant que le directeur nommé il y a un an a fait de LCI la deuxième chaîne d'info de France. "Il m'a offert d'être producteur et ça comptait énormément pour moi, c'était une condition. Une condition qui n'était pas possible à France 2 de toutes façons".

"Il faut savoir quand une histoire s'arrête"

"Il faut savoir quand une histoire s'arrête, le coup d'arrêt donné sur le 20h a signé l'arrêt de l'histoire avec France télé, il ne faut pas se raconter des histoires", estime David Pujadas dans les coulisses de son émission.



Diffusée de 18h à 20h, "24 heures Pujadas : l'info en question" sera "essentiellement en plateau". Il s'agira d'un programme "de pédagogie qui s'appuie sur des invités et un premier débat". L'objectif : "Rendre assez simples des domaines assez complexes".