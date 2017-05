publié le 18/05/2017 à 10:47

Coup de tonnerre dans le monde de la télé. France 2 annonçait hier l'éviction de David Pujadas de la présentation du 20 heures. Et mercredi, ça a chauffé très fort hier matin à France Télévisions. Acte 1, 9h30 hier mercredi matin. David Pujadas est convoqué par sa direction, on lui signifie que c'est terminé l'an prochain. Le ton serait assez rapidement monté entre les deux parties. "C'était très violent", confiait un témoin.



Acte 2, David Pujadas se rend en salle de conférence de rédaction et explique qu'il s'en ira du 20 heures à la rentrée prochaine, son équipe est sous le choc. "Toute la rédac' est émue, c'est normal ! Et en plus, ça arrive à un moment où l'audience est au plus haut donc c'est surtout ça qui nous a surpris, en général, on change les gens quand ça ne marche pas", explique Gérard Griesbeck, journaliste à France 2. Certains journalistes menacent alors de faire grève.

Alertée, Delphine Ernotte se rend avec Michel Field, le patron de l'info, dans la salle où se déroule la conférence, elle prend la parole et explique, "c'est ma décision" et martèle que ce n'est pas un désaveu pour David Pujadas, mais simplement la fin d'un cycle, un besoin de changement. Quand des journalistes l'interrogent sur le jour choisi, la patronne de France Télévisions rétorque que justement, elle ne voulait pas donner l'impression d'agir sous influence et qu'elle a annoncé sa décision avant l'annonce du nouveau gouvernement.

Une discorde entre Pujadas et la rédaction ?

Et puis, au fil de la journée, d'autres voix se sont fait entendre. D'abord en off, comme on dit, des journalistes ont raconté qu'il existait au sein de France 2 un État dans l'état. L'équipe du 20 heures serait une "caste", "une secte" d'après les mots violents employés par le SNJ (Syndicat National des Journalistes). "Ce qui nous dérange, c'est le fonctionnement qui a été mis en place, un mode de fonctionnement complètement déconnecté de la réalité du terrain, avec une petite caste qui décide de tout à Paris. C'est un vrai souci au niveau de la rédaction de France 2", explique Raoul Advocat, secrétaire du SNJ de France TV.



Un avis que ne partage pas le journaliste Gérard Griesbeck. "De là à parler d'une dictature du 20 heures... Je pense surtout que si on ne se frite pas dans une rédaction, la rédaction est mauvaise et son résultat est mauvais. Si le journal marche bien, c'est justement parce qu'il y a des gens qui viennent tous les jours dire 'ça, ça ne va pas, on pourrait faire mieux'. La pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est qu'il n'y ait plus de débat", explique-t-il au micro de RTL.

Une assemblée générale prévue le 18 mai

Une assemblée générale est prévue ce jeudi 18 mai. On ne sait pas encore quelle décision prendra David Pujadas, rester en acceptant la proposition qui lui a été faite, continuer de présenter l'émission politique, ou partir. Delphine Ernotte a confirmé ce matin dans Le Parisien confirmé l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix. Le poste avait également été proposé à Laurent Delahousse, qui a refusé.