David Pujadas devrait rebondir à LCI

publié le 05/07/2017 à 10:59

David Pujadas ne sera pas resté longtemps sans tranche horaire à l'écran. Après avoir été évincé de la présentation du 20 Heures de France 2 par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, celui qui a porté le JT à des sommets, devançant même TF1 certains soirs, va retrouver une chaîne qu'il connaît bien : LCI.



Selon les informations du Canard enchaîné, David Pujadas sera à la rentrée sur la chaîne d'info du groupe TF1, où il rejoindra son ancien directeur de l'information à France 2, Thierry Thuillier. Ce dernier, devenu Directeur général de LCI, fait revenir le journaliste au sein d'une maison qu'il connaît bien pour y avoir présenter des journaux télévisés entre 1994-2001.



Selon Le Parisien-Aujourd'hui en France, David Pujadas va remplacer Yves Calvi, qui rejoint de son côté Canal+ pour diriger l'access prime time de la chaîne cryptée. L'ex-figure du 20 Heures devrait animer la tranche 18h-20h de LCI, et restera donc à l'écran après son éviction de France 2, vécue comme abrupte par la rédaction et provoquant en aval la démission du directeur de l'information Michel Field. Selon le Palmipède, la décision pourrait être officialisée la semaine prochaine et le dossier portait le code confidentiel LDP (Le dossier Pujadas) afin d'éviter les fuites trop précoces.