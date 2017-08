publié le 21/08/2017 à 08:49

La rumeur qui se murmurait depuis quelques semaines a été confirmée. David Pujadas rejoint LCI en tant que producteur et présentateur de l'émission 24h Pujadas : l'info en questions. Les téléspectateurs pourront découvrir ce nouveau rendez-vous quotidien à compter du 28 août 2017 et sera à retrouver sur la chaîne en continu du lundi au vendredi, de 18 heures à 20 heures. Il remplacera ainsi Yves Calvi, qui présentait à la même heure 24 heures en questions.



La chaîne d'information en continu mise sur l'expérience de la star du 20 heures et espère réussir à s'imposer en tant que chaîne d'information de référence dans le paysage télévisuel actuel. "David Pujadas saura apporter toute sa vision, son expertise et son expérience, tant dans l'analyse et la mise en perspective des sujets d'actualité que dans les débats en plateau", explique Thierry Thuillier, directeur général de LCI, dans un communiqué.

Présentateur-vedette du JT de France 2 pendant 16 ans, David Pujadas a été évincé par la présidente de France Télévisions en mai dernier et sera remplacé par la présentatrice de C à vous Anne-Sophie Lapix dès la rentrée. Son dernier JT, diffusé le 8 juin, a battu un record d'audience en réunissant plus de 5,5 millions de téléspectateurs.