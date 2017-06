publié le 08/06/2017 à 21:22

Grand moment d'émotion pour David Pujadas. Après 16 années de présentation du journal télévisé sur France 2, le journaliste a tiré sa révérence ce 8 juin, après avoir été évincé par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. David Pujadas a fini sa séquence très ému, en rendant hommage à son public, fidèle depuis plus d'une décennie. Sur le réseau social Twitter, les internautes se sont mobilisés pour lui rendre hommage, le remercier, mais aussi pour lui souhaiter le meilleur pour la suite.



L'émotion était palpable sur le plateau de France 2. Avant le début de la soirée, de nombreux membres du PAF (paysage audiovisuel français) lui ont rendu hommage comme Laurence Ferrari et Gilles Bouleau. De son côté, David Pujadas a posté une vidéo pleine de nostalgie sur son Facebook.

Son équipe lui a rendu hommage tout au long de l'édition, saluant son professionnalisme et son investissement pendant seize ans. Il a terminé son journal en adressant quelques mots à ses collègues et aux téléspectateurs : "C'est le dernier journal que j'ai prévu de vous présenter et ce n'est pas mon choix". Une phrase qui a profondément touché les internautes, qui n'ont pas manqué de réagir sur Twitter : ils sont nombreux à regretter le départ de David Pujadas et à le remercier pour son investissement. Parmi eux Gilles Bouleau, présentateur de journal télévisé de TF1 : "David Pujadas referme ce soir avec grande classe un chapitre de l'information à la télévision".

Ça aussi c'est très classe ! Bravo Gilles Bouleau et @TF1LeJT https://t.co/cl0xGkW1ed — wÏssem (@Wissem_Rassas) 8 juin 2017

Ce soir c'est la dernière de David Pujadas,dommage, merci pour son professionnalisme, bonne suite à lui #France2 #Pujadas — Pezy (@zyp28) 8 juin 2017

#Pujadas C'est tjrs les meilleurs que l'on vire¿au revoir M Pujadas — katdesfor (@katdesfor) 8 juin 2017

#Pujadas Merci de vos journaux télévisés si intéressants, si accessibles. Vous Ns manquerez. Bonne chance pour la suite. ¿¿ — Brigitte (@country152) 8 juin 2017