Basile Boli participe à "Danse avec les Stars" pour la bonne cause

publié le 03/10/2018 à 21:31

Basile Boli a fait ses débuts sur le parquet de Danse avec les Stars, samedi 29 septembre. "J'ai pris du plaisir parce que c'était drôle. C'est une autre façon de faire du sport", explique au micro de RTL l'ancien défenseur de l'OM. "J'ai envie d'aller jusqu'au bout et montrer une image plus festive de moi", confie ce compétiteur qui participe à l'émission pour la bonne cause.



En effet, si Basile Boli a accepté de relever le défi c'est pour son petit-neveu, Thomas, aujourd'hui âgé de 12 ans, qui a été amputé d'une jambe à cause d'un cancer il y a deux ans. Un drame pour le garçon qui voit alors ses rêves de sport s'envoler. "Moi, en tant que tonton sportif, je lui disais qu'il pouvait toujours rêver des JO 2024 à Paris".

En effet, toujours possible pour lui de participer aux Jeux paralympiques. Mais pour cela, une prothèse particulière est indispensable. Toutefois, ce dispositif doit être changé au rythme de la croissance des jeunes amputés et coûte 7.000 euros.

L'association Entr'Aide - Une lame pour courir prête gratuitement des prothèses aux enfants pour leur permettre de courir, comme n'importe qui. Car le sport permet à ces enfants amputés de rencontrer d'autres personnes, de ne pas être isolés. "Aujourd'hui, Thomas n'a plus peur d'aller vers ses amis et n'a plus peur d'expliquer ce qui lui est arrivé", se réjouit Basile Boli, qui après Danse avec les Stars reversera l'intégralité de ses gains à l'association.