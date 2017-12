publié le 14/12/2017 à 14:27

Une menace plane-t-elle sur l'avenir de Danse avec les stars ? En tout cas à moyen terme, le concours de danse de TF1 pourrait bien être déprogrammé s'il continue à voir ses chiffres dégringoler. Si Agustin Galiana fait un beau vainqueur de la saison 8, et si dans l'ensemble le produit télévisuel est réussi, il ne fidélise plus.



Avec 4,5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices en moyenne, soit 600.000 de moins sur un an et une chute de quasiment 2 millions sur 4 ans, la problématique est de taille. D'autant que la facture ne baisse pas pour la chaîne. Selon Le Parisien, si TF1 a confirmé la tenue d'une 9e saison, elle a demandé à revoir les coûts à la baisse.

Le quotidien indique qu'une saison est facturée 11 millions d'euros pour 10 prime time par BBC World France, avec un énorme budget alloué aux cachets des jurés (100.000 euros en moyenne chacun selon Le Parisien) et les candidats. Camille Lacourt aurait touché 120.000 euros pour préparer l'émission et les deux premiers prime, puis des cachets à la semaine.

Des coûts énormes, des revenus en baisse

Si TF1 a accepté de payer confortablement ses participants et participantes jusqu'à présent, c'était avec l'assurance de voir les revenus publicitaires couvrir les coûts de production et assurer un bénéfice à TF1. Mais le budget publicité de la Une a aussi connu une baisse majeure.



La part d'audience tombée à 20,5%, il a fallu revoir les tarifs à la baisse. Le Parisien, via un spécialiste, indique que les revenus publicitaires sont passés de 1,7 à 1,3 million d'euros par émission. TF1 a dû baisser de 10 à 15% les prix des spots. Le problème est de taille pour la première chaîne d'Europe, qui a vu Danse avec les stars être battue 5 fois par le service public cette saison.